Çankırı'da yaban hayatı kamerada

Çankırı’da yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara fotokapan kameralar yerleştirildi. Kameralara karacalar ve kurtlar yansıdı. Görüntülerde hayvanların ormanlık alanda yiyecek aradığı ve doğal ortamlarında hareket ettiği anlar yer aldı.

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