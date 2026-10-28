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        Çankırı'da yaban hayatı kamerada

        Çankırı'da yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan kameralar, karacalar ve kurtları doğal yaşam alanında kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Çankırı'da yaban hayatı kamerada

        Çankırı’da yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan kameralar, karacalar ve kurtları doğal yaşam alanında kaydetti.

        Çankırı’da yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara fotokapan kameralar yerleştirildi. Kameralara karacalar ve kurtlar yansıdı. Görüntülerde hayvanların ormanlık alanda yiyecek aradığı ve doğal ortamlarında hareket ettiği anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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