Çankırı'da 5. Uluslararası Tuz Festivali başladı

Çankırı Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Tuz Festivali başladı.

Kent Meydanı'nda festival ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinliklerde, ilk olarak konserlerin düzenleneceği Fuar Yolu'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festival kapsamında "Kuzey Anadolu Pazarı"nın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri buradaki stantları gezdi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, törende yaptığı konuşmada, festivalin Çankırı Belediyesi sayesinde uluslararası bir turizm markası haline geldiğini söyledi.

Yılık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.

Çankırı'nın önemli bir kaya tuzu rezervine sahip olduğunu belirten Yılık, şunları kaydetti:

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"Çankırı'mız edasından asalet, bağrından mertlik akan yarenler diyarıdır. Yeraltı Tuz Şehrimizde binlerce yıldır insanlığa şifa veren, medeniyetleri besleyen devasa bir hazineye sahibiz. Çankırı hak ettiği değeri ve ilgiyi bu sayede kazanmıştır. Bu şehrin milletvekili olarak Çankırı'nın sesini, taleplerini ve isteklerini her platformda gür bir sesle haykırmaya devam edeceğiz."

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş da kaya tuzunun başkentine yakışır bir isimle düzenlenen TuzFest'in geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i tebrik etti.

Tuzun Çankırı'nın ekonomisinden kültürüne kadar önemli bir değer olduğunu vurgulayan Çakırtaş, "Milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin bize bıraktığı eşsiz bir miras, bugün Çankırı'nın dünyaya açılan kapısı haline gelmektedir. İlimizin kıymetli değerlerinden biri olan Yeraltı Tuz Şehrimizi tarihimizle, gastronomimizle, turizmimizle, sanatımızla ve şehrin insan hikayeleriyle birlikte anlatıyoruz." dedi.

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Çakırtaş, festivalin kültür ve sanat etkinlikleri, spor organizasyonları, konserler ve sergilerle kentin sosyal hayatına canlılık kazandırmasının yanı sıra ekonomiye ve turizme katkı sunduğunu ifade etti.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise her şehri diğerlerinden ayıran güçlü bir kimlik bulunduğunu, Çankırı'nın hazinesinin de kaya tuzu olduğunu vurguladı.

Festivali vatandaşların ve sponsorların desteğiyle her yıl büyüttüklerini anlatan Esen, "İçeriğini zenginleştirdik, coşkusunu artırdık ve ülke çapında daha görünür hale getirdik. Bu festival Çankırı'ya duyduğumuz sevdanın, şehrimizin potansiyeline olan inancımızın ve geleceğe dair ortaya koyduğumuz vizyonun en güzel yansımasıdır." diye konuştu.

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Çankırı'yı turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Esen, Yeraltı Tuz Şehri'nin 1 milyon 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Açılış programının ardından şarkıcılar Ceza ve Hadise konser verdi.