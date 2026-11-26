Çankırı’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalanırken, şahıslardan 11’i tutuklandı. Ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 17 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Kumar oynandığı tespit edilen 3 iş yeri de geçici süreyle kapatıldı.

Narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca 330 adet fişek, 2 adet kesici alet, bin 968 adet sentetik ecza hapı, 815 gram esrar, 13 gram sentetik kannobinoid, 109 gram metamfetamin, 9 gram amfetamin, 12 gram kokain ve 8 bin 300 adet makaron ele geçirildi. 3 kayıp şahıs bulunurken 132 kişiye ise ‘kabahatlar kanunu’ gereği idari işlem yapıldı.

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Trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ise 311 araç trafikten men edildi.