Kaza, Çerkeş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçede etkili olan kırağı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşı istikametten gelen minibüs ile çarpıştı.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kırağı sebebiyle otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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