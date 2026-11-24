Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde belediye tarafından 2026 yılında yaklaşık 100 milyon liralık yol yapım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Çerkeş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 18 bin ton sıcak asfalt, 10 kilometre soğuk asfalt, 12 bin metrekare kilitli parke taşı ve 3 bin metre bordür taşı uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki ayrı ekiple yürütülen çalışmalarda, 18 bin ton sıcak asfalt seriminin 18 günde tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçede ulaşım konforunu artırmak ve yolların standartlarını yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu söyledi.

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İlçenin her mahallesine hizmet götürmek için çalıştıklarını dile getiren Sopacı, "Bizim için yol yapmak sadece asfalt dökmek, sokakları yenilemek değildir. Biz Çerkeş'imizin yarınlarını düşünüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha güzel, daha güvenli ve daha konforlu bir Çerkeş'te büyümesini istiyoruz. Onların bisikletleriyle güvenle gezebildiği, sokaklarında gönüllerince oynayabildiği, hemşehrilerimizin huzurla yaşayabildiği bir şehir inşa etmek için gayret gösteriyoruz." dedi.