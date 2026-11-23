Çankırı’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 39 şahıs yakalandı, 51 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 29 operasyonda, toplamda bin 386 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 119 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 51 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.