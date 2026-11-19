Çankırı’da bir kulübede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir kulübede henüz belirlemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, kulübede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.