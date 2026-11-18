Çankırı'da iki genç, bir binanın önündeki çuvaldan aldıkları patatesin ücretini güvenlik kamerasına gösterip bıraktı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da özel bir eğitim merkezinin önündeki çuvaldaki patatesi gören 2 genç, patateslerden bir miktar aldı. Okulun kapalı olduğunu gören 2 genç, 25 lirayı güvenlik kamerasına göstererek çuvalın içine bıraktı. İş yerine gelen çalışanlar parayı görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. O anları izleyen merkez çalışanları, gençlerin bu davranışından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

"34 tane patates alıp karşılığında 25 TL bıraktığını görünce çok duygulandık"

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Sipariş ettikleri patateslerin arasında parayı görünce şaşırdıklarını belirten Fatih Cerrahoğlu, "Sipariş ettiğimiz patateslerin içinde 25 Türk lirası bulunca şaşırdık, kamera kayıtlarına bakma ihtiyacı duyduk. Kamera kayıtlarına baktığımızda iki tane gencin 34 tane patates alıp karşılığında 25 TL bıraktığını görünce çok duygulandık. Türkiye'nin geleceğini bu tür duyarlı gençlere bıraktığımız için mutluyuz" dedi.