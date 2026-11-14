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        Masal kahramanı Keloğlan, Çankırı'nın turizm yüzü oldu

        MUHAMMED KAYGIN - Türk masallarının sevilen kahramanlarından Keloğlan, Çankırı'da yürütülen tanıtım çalışmalarıyla kentin turizm değerlerinden biri haline getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Masal kahramanı Keloğlan, Çankırı'nın turizm yüzü oldu

        MUHAMMED KAYGIN - Türk masallarının sevilen kahramanlarından Keloğlan, Çankırı'da yürütülen tanıtım çalışmalarıyla kentin turizm değerlerinden biri haline getiriliyor.

        Keloğlan'ın Çankırılı olduğuna ilişkin rivayetler üzerine 2025 yılında Çankırı Valiliği koordinesinde araştırma başlatıldı.

        Bu kapsamda nüfus kayıtları ve yöredeki yaşlıların anlatıları incelendi, Çankırı Karatekin Üniversitesinden araştırma görevlisi Dr. Emel Akay Bozdoğan tarafından da konuya ilişkin makale hazırlandı.

        Araştırmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Keloğlan'ın kentin turizminde değerlendirilmesine yönelik tanıtım çalışmaları başlatıldı.

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        Bu çerçevede hazırlanan Keloğlan ve sadık dostu Karakaçan'ın maskotları, kentte düzenlenen özel gün ve etkinliklere katılırken 5 masal kitabı da okullara ve kütüphanelere dağıtıldı.

        Yeraltı Tuz Şehri yakınlarındaki Balıbağı köyünde bulunan Keloğlan Evi de tanıtım çalışmalarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        - "Keloğlan'ın Çankırılı olduğu konuşuluyordu"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, Çankırı'nın son yıllarda turizm alanında önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.

        Çankırı'yı, "Uzak çağların yakın kenti, kaya tuzunun başkenti, yarenler diyarı, Keloğlan'ın memleketi" mottosuyla tanıttıklarını ​belirten Ovacıklı, "Yüzyıllardır masallarımıza konu olan, dürüstlüğü, misafirperverliği, çevikliği ve zekasıyla tanınan Keloğlan'ın Çankırılı olduğu konuşuluyordu. 2025 yılında yapılan derinlemesine, bilimsel çalışmalarla Keloğlan'ın Çankırılı olduğu tescillenmiş oldu." dedi.

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        Keloğlan'la ilişkilendirilen Keloğlanoğulları ailesinin Çankırı'da yaşadığının nüfus kayıtlarında görüldüğünü​​​​​​​ anlatan Ovacıklı, "Keloğlan'ın sülalesi ve köyü Balıbağı köyü, Yeraltı Tuz Şehri'mizin hemen yakınında olan bir köy." ifadelerini kullandı.

        Ovacıklı, Keloğlan masallarındaki bazı anlatılarla bölgedeki yerlerin örtüştüğünü dile getirerek, Keloğlan'ın annesinin tuz almaya gönderdiği yerin tuz mağarası, Yeraltı Tuz Şehri'nde korunan eşeğin de Karakaçan olduğuna inanıldığını söyledi.

        - "Çankırılı Keloğlan temasını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

        Keloğlan'ın kentin tanıtımında kullanılmaya başlanmasının ziyaretçilerden olumlu karşılık gördüğünü vurgulayan Ovacıklı, şöyle devam etti:

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        "Çankırılı Keloğlan temasıyla tanıtım çalışmalarımıza başladık. Keloğlan karakterli maskotlarımızı ilimize gelen ziyaretçileri karşılamak için çocuk etkinliklerinde ve okul programlarında kullanıyoruz. Hediyelik eşyalarımızı ve Keloğlan temalı Çankırı tarhanası gibi ürünlerimizi de misafirlerimizin beğenisine sunduk. Bunlar oldukça ilgi görüyor."

        Keloğlan'ın gelecek nesillere aktarılması ve turizmde daha fazla değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların süreceğini belirten Ovacıklı, "Çankırılı Keloğlan temasını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Hem gıda hem hediyelik eşya hem de tanıtım noktasında Keloğlan'ın turizme katkısını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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        - "Keloğlan'ın Çankırılı olduğunu duyunca şaşırdım"

        Yozgat'tan Çankırı'ya gelen Samet Boylu, Keloğlan'ın Çankırı ile bağlantısını Yeraltı Tuz Şehri'ni ziyaret ederken öğrendiğini belirterek, "Keloğlan'ın Çankırılı olduğunu duyunca şaşırdım. Daha önce Konyalı olduğunu düşünüyordum. Çocukluğumuzda Keloğlan'ın masallarını okur, çizgi filmlerini izlerdik." ifadelerini kullandı.

        Kentte memur olarak görev yapan Sivaslı İsmail Özdemir de "Keloğlan'ın Çankırılı olduğunu duyunca çok şaşırdım. Gerçek mi diye ben de araştırdım, yaşadığı köyün ve evin olduğunu öğrendim. Keloğlan, dünya çapında tanınan bir karakter. Çankırı'nın bu konuda tanıtım, turizm açısından önemli bir noktaya geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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