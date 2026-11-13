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        Deniz yaşamını anlatan resimler Çankırı'da sanatseverlerle buluştu

        Çankırı'da denizi konu alarak yapılan resimler, Çankırı Müzesinde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:03 Güncelleme:
        Deniz yaşamını anlatan resimler Çankırı'da sanatseverlerle buluştu

        Çankırı'da denizi konu alarak yapılan resimler, Çankırı Müzesinde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Çankırı'da, 30 senedir sanatla uğraşan ve denizaltını hayal ederek tuvallere aktaran ressam Zehra Erişen tarafından yapılan resimler açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Denizdeki yaşamı ve güzelliklerin sanatla buluştuğu resimler, Çankırı Müzesi'nde açılan sergide büyük ilgi gördü. Sergi 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        "Ürettiğim eserlerde izleyicinin doğa ile insan arasındaki bağı yeniden keşfetmesini amaçlıyorum"

        30 yıl önce seçtiği deniz temasıyla resime başladığını ifade eden Zehra Erişen, "Okyanus, resif ve denizaltı canlılarının yaşadığı yerleri resmettim, ondan sonra deniz sevgim çok fazla olduğu için deniz üstü ve denizaltı olarak temamı sürdürüyorum. Bu bakış açısıyla ürettiğim eserlerde izleyicinin doğa ile insan arasındaki bağı yeniden keşfetmesini amaçlıyorum. Son olarak bu sergimi açtım. Daha önce de çeşitli sergilerim oldu, fuarlara katıldım. Çankırı'da da Çamaşırhane'de, Kültür ve Turizm İLMüdürlüğü'nde karma ve kişisel sergilerim oldu. İstanbul'daki fuarlara, Ankara'daki Art Ankara'ya katıldım" dedi.

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