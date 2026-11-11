Çankırı'nın Orta ilçesinde 1500 fidan toprakla buluşturuldu

Etkinlik kapsamında vatandaşlara yaklaşık 5 bin fidan da dağıtıldı.

İnce, "Dünyamızın oksijen kaynağı olan ağaçlarımız çok önemli. Ağaçlarımızı korumalı, boş topraklarımızı ağaçlandırmalıyız. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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