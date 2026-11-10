Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Çankırı'nın ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Çankırı'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra program, Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam etti.

Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından hazırlanan programda Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki son günlerine ilişkin hatıralara yer verildi.

Matematik öğretmeni Hacer Ay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

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Programa Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Şabanözü

Çarşı Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Oğuzhan Yazar ve Belediye Başkanı Faik Özcan tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehit Murat Somuncu Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi sunuldu ve şiirler okundu.

Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle sona erdi.

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- Korgun

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Korgun Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda şiirler okundu ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Hasan Budak, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bayramören

Nevzat Ayaz Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, daha sonra Nevzat Ayaz Ortaokulu'nda devam etti.

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Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda şiirler okundu, öğrenciler tarafından koreografi gösterileri sunuldu.

Programa Kaymakam Oğuzhan Gülhan, Belediye Başkanı Raşit Güngör, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.