Çankırı'da kurtların saldırdığı 20 hayvan telef olurken 9'u da yaralandı

Olay, Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanlar, otladıkları kırsal alanda telef olmuş şekilde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 20 hayvanın kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiği, 9’unun da yaralandığı belirlendi.

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