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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da kurtların saldırdığı 20 hayvan telef olurken 9'u da yaralandı

        Çankırı'da kurtların saldırdığı 20 hayvan telef olurken 9'u da yaralandı

        Çankırı'nın kurtların saldırısına uğrayan 20 küçükbaş hayvan telef olurken 9'u da yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Çankırı'da kurtların saldırdığı 20 hayvan telef olurken 9'u da yaralandı

        Çankırı’nın kurtların saldırısına uğrayan 20 küçükbaş hayvan telef olurken 9'u da yaralandı.

        Olay, Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanlar, otladıkları kırsal alanda telef olmuş şekilde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 20 hayvanın kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiği, 9’unun da yaralandığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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