Asırlık dokuma sanatı kursiyerlerin elinde yeniden hayat buluyor

Çankırı'da kaybolmaya yüz tutan asırlık kilim dokuma kültürü rağbet gören kurslarla gelecek nesillere aktarılıyor.

Çankırı Belediyesi'nin girişimi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEPAnadoludakiler) desteğiyle hayata geçirilen proje, unutulmaya başlayan dokumacılık geleneğini yeniden canlandırıyor. Bu çerçevede faaliyet gösteren Çankırı Kilim Evi ve Atölyesi, tarihi Anadolu motiflerini tekrar gün yüzüne çıkarıyor. Atölyede gerçekleştirilen eğitimlerde bir araya gelen kadınlar ve gençler hem geleneksel dokuma tekniklerini öğreniyor hem de el becerilerini geliştirerek el emeği eserler ortaya koyuyor. Yöresel desenlerin tezgahlarda ilmek ilmek işlendiği atölye çalışmalarına 7'den 70'e herkes katılım sağlayabiliyor. Her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği kurs sayesinde geçmişin kültürel mirası nesilden nesile aktarılıyor.

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"Özellikle gençlerimiz, el becerilerini geliştirip ortaya çıkardıkları ürünleri gördüklerinde büyük mutluluk duyuyorlar"

Kilim dokumacılığını 7'den 70'e herkesin yaptığını söyleyen atölye görevlisi Ayşe Aydın, "Kilim Evi ve Atölyesi'nde, unutulmaya yüz tutmuş etnik kilim desenlerimizi ve kilim dokumacılığını yaşatmak amacıyla eğitimler veriyoruz. Sosyalleşmek amacıyla atölyemize gelen kursiyerlerimize dokuma tekniklerini öğreterek yardımcı olmaktayız. Kursiyerlerimiz burada el işçiliğini ön plana çıkararak kendi beceri ve yeteneklerini sergilemektedir. Kendini bu alanda geliştirmek isteyenler, kendi imkanları doğrultusunda çalışmalarına devam edebilmektedir. Kilim dokumacılığını 7'den 70'e herkes yapabilir, bu tamamen kişinin ilgisine bağlıdır. Unutulmaya yüz tutmuş kilim desenlerimizi gün yüzüne çıkararak özellikle gençlerimize bu sanatı sevdirmeye çalışıyoruz. Bu çabamız herkesin, en çok da gençlerin büyük ilgisini çekmektedir. Dokumaya dair tüm teknikleri öğrenmek için buraya büyük bir hevesle geliyorlar. Atölyemize gelen ziyaretçilerimiz ve özellikle gençlerimiz, el becerilerini geliştirip ortaya çıkardıkları ürünleri gördüklerinde büyük mutluluk duyuyorlar. ‘Daha başka neler yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz?' düşüncesiyle yeni girişimlere adım atıyorlar. Onların bu kadar istekli ve hevesli olması bizi de son derece memnun etmektedir" dedi.

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"Kilimlere ve motiflerine daha düz bir gözle değil de, daha anlamlı görmeye başladım"

Kilimlere artık daha da anlamlı baktığını ifade eden kursiyer Aslıhan Özge, "Kilim dokuması kursunun Çankırı'da da olduğunu duyunca çok sevindim ve hemen kursa katıldım. Geçmişten bugüne gelen kültürümüzü öğrenmek açısından buraya geldim ve bu beni çok sevindirdi. Kilimlere ve motiflerine daha düz bir gözle değil de, daha anlamlı görmeye başladım" diye konuştu.