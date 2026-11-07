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        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

        Çankırı’nın Bayramören ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.

        Çankırı’nın Bayramören ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı başladı. bin 850 metre rakımlı Göynükören Yaylası’nda etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede yağışın ara ara devam etmesi bekleniyor.

        Karın heryeri beyaza bürüdüğünü ifade eden Alattin Kaya, "Şu an Çankırı’nın Göynükören köyündeyiz burada çok etkili bir kar yağışı oluyor hava şu anda 2 derece civarında kar her yeri doldurmuş durumda çok güzel bir görüntü oluşturmuş çok mutluyuz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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