Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çankırı’nın Bayramören ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı başladı. bin 850 metre rakımlı Göynükören Yaylası’nda etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede yağışın ara ara devam etmesi bekleniyor.

Karın heryeri beyaza bürüdüğünü ifade eden Alattin Kaya, "Şu an Çankırı’nın Göynükören köyündeyiz burada çok etkili bir kar yağışı oluyor hava şu anda 2 derece civarında kar her yeri doldurmuş durumda çok güzel bir görüntü oluşturmuş çok mutluyuz" dedi.