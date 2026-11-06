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        Çankırı yaren ekibi, Azerbaycan'daki uluslararası festivalde birinci oldu

        Çankırı Oğuz Boyları Yaren Ekibi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Tarih Yazan Kahramanlar" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Festival'de birinci oldu ve "Grand Prix" (büyük ödül) ödülünü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Çankırı yaren ekibi, Azerbaycan'daki uluslararası festivalde birinci oldu

        Çankırı Oğuz Boyları Yaren Ekibi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Tarih Yazan Kahramanlar" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Festival'de birinci oldu ve "Grand Prix" (büyük ödül) ödülünü kazandı.

        Çankırı Yaren Meclisi Oğuz Boyları Kültür ve Yaşatma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Yaren Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi koordinasyonunda, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen festivale katılan ekip, Çankırı'nın geleneksel yaren kültürünü tanıttı.

        Dört ülkeden 18 halk oyunları ekibinin katıldığı festivalde geleneksel yaren gösterisini sergileyen Çankırı ekibi, jüri üyelerinden aldığı en yüksek puanla birinci oldu. Çankırı ekibi ayrıca, "Grand Prix" ödülüne de layık görüldü.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Recep Deneci, Çankırı'yı ve Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduklarını vurguladı.

        Yaren kültürünü uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Deneci, "Ekibimizle Çankırı'mızı ve Türkiye'mizi temsilen bu önemli festivale katıldık. Yaren gösterimizi en güzel şekilde sergileyerek alnımızın akıyla görevimizi yerine getirdik. Yarışmada birinci olmak ve grand prix ödülüne layık görülmek bizler için büyük bir onur ve mutluluk." ifadesini kullandı.

        ÇAKÜ Yaren Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Kocadağ da Karabağ'ın kurtuluşunun yıl dönümünde düzenlenen festivalde elde edilen başarının kendileri için gurur verici olduğuna işaret etti.

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        Kocadağ, "Kardeş Azerbaycan'da ülkemizi ve Çankırı'mızı temsil etmek, yaren kültürümüzü uluslararası platformda tanıtmak ve böylesine önemli ödüllere layık görülmek bizler için çok güzel bir duygu." açıklamasında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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