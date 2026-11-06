Çankırı için zirai don uyarısı

Çankırı’da 11 Kasım tarihleri arasında beklenen zirai don sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji’den Çankırı için 714 Kasım tarihleri arası için zirai don tahmininde bulunuldu. Konuyla ilgili yapılan çıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte Cumartesi'yi Pazara bağlayan geceden itibaren bölgemizde Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale illerimizde hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.