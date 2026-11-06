Çankırı'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Bayraktar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.