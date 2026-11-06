Çankırı'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EB 786 plakalı otomobil, D-100 kara yolu kenarındaki tesisten yola çıkan H.A. (33) idaresindeki 53 EK 301 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan A.E.B. (23), A.E.B. (19), K.M.K. (23) ve Erkan Bayraktar (53) yaralandı.
Atkaracalar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bayraktar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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