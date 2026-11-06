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        ÇAKÜ Senatosu üniversitenin tarihi kuruluş yılını 1235 olarak kabul etti

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Senatosu, Selçuklu döneminde 1235 yılında yaptırılan ve günümüzde halk arasında "Taş Mescit" olarak bilinen tarihi yapının bilim, eğitim ve sağlık geçmişini esas alarak üniversitenin tarihi kuruluş yılını 1235 olarak kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        ÇAKÜ Senatosu üniversitenin tarihi kuruluş yılını 1235 olarak kabul etti

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Senatosu, Selçuklu döneminde 1235 yılında yaptırılan ve günümüzde halk arasında "Taş Mescit" olarak bilinen tarihi yapının bilim, eğitim ve sağlık geçmişini esas alarak üniversitenin tarihi kuruluş yılını 1235 olarak kabul etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş başkanlığında gerçekleştirilen senato toplantısında, Çankırı'nın yaklaşık 800 yıllık bilim, eğitim ve sağlık mirasının üniversitenin kurumsal kimliğiyle bütünleştirilmesi ele alındı.

        Toplantıda, üniversitenin 2007 yılındaki kuruluşu ve hukuki statüsü korunmak kaydıyla 1235 yılının tarihi kuruluş yılı olarak kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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        Kararın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına da sunulması kararlaştırıldı.

        Karar, Prof. Dr. Fatih Güzel, Dr. Ahmet Sezgin ve Dr. Esma Nur Halıcı tarafından hazırlanan bilimsel rapor doğrultusunda alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Karataş, üniversitenin kanuni kuruluş tarihi ile tarihi köklerinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        ÇAKÜ'nün 2007 yılında gerçekleşen kanuni kuruluşuyla hukuki statüsünü kazandığına işaret eden Karataş, şöyle devam etti:

        "Ancak bizler bu coğrafyanın sekiz asır öncesine uzanan bilim, eğitim ve sağlık mirasına da sahip çıkıyoruz. Çankırı Darüşşifasının 1235 yılında başlayan geçmişi, şehrimizin tarih boyunca önemli bir bilim ve eğitim merkezi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle 1235 yılını üniversitemizin tarihi kuruluş yılı olarak kabul etmek, geçmişimizle bugünümüz arasında güçlü bir bağ kurmak anlamına gelmektedir."

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        Alınan kararın üniversite açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Karataş, "Tarihimize sahip çıkıyoruz, tarihimizden güç alıyoruz ve bu güçle geleceğimizi şekillendiriyoruz. Sekiz asırlık bilim ve eğitim mirasımızı geleceğe taşımak, bu köklü geçmişi çağdaş üniversite anlayışıyla buluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

        Toplantının ardından Karataş ve senato üyeleri, tarihi Darülhadis'i ziyaret etti.

        Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Çankırı Atabeyi Cemaleddin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılan Taş Mescit, ilk olarak şifahane olarak hizmet verdi. 1242 yılında darülhadis ve semahane bölümleri eklenen yapı, restorasyon çalışmalarının ardından 2019 yılında ÇAKÜ'ye devredildi.

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        Öte yandan açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun da Rektör Karataş'ı telefonla arayarak, kararın ÇAKÜ, Çankırı ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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