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        Çankırı'da karla kaplanan Büyük Yayla dronla görüntülendi

        ​​​​​​​Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Büyük Yayla'nın oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Çankırı'da karla kaplanan Büyük Yayla dronla görüntülendi

        ​​​​​​​Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Büyük Yayla'nın oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

        İlçenin kuzeyinde yer alan 1700 rakımlı Büyük Yayla ve çevresi, kasım ayında etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Zengin orman varlığı, çam ağaçları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle öne çıkan yaylada, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

        Macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken yaylanın karla kaplı ormanları ve doğal güzellikleri dronla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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