Çankırı'da karla kaplanan Büyük Yayla dronla görüntülendi

Macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken yaylanın karla kaplı ormanları ve doğal güzellikleri dronla kaydedildi.

İlçenin kuzeyinde yer alan 1700 rakımlı Büyük Yayla ve çevresi, kasım ayında etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

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