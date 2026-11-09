Çankırı'da karla kaplanan Büyük Yayla dronla görüntülendi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Büyük Yayla'nın oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Büyük Yayla'nın oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
İlçenin kuzeyinde yer alan 1700 rakımlı Büyük Yayla ve çevresi, kasım ayında etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Zengin orman varlığı, çam ağaçları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle öne çıkan yaylada, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
Macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken yaylanın karla kaplı ormanları ve doğal güzellikleri dronla kaydedildi.
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