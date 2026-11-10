Çankırı'da kar yağışı havadan görüntülendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor. Lapa lapa yağan kar yağışı havadan görüntülendi.

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