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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da öğrencilerden 10 Kasım'a özel "Gençliğe Hitabe" videosu

        Çankırı'da öğrencilerden 10 Kasım'a özel "Gençliğe Hitabe" videosu

        Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Gençliğe Hitabe'yi seslendirdikleri video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Çankırı'da öğrencilerden 10 Kasım'a özel "Gençliğe Hitabe" videosu

        Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla Gençliğe Hitabe'yi seslendirdikleri video hazırladı.

        Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında hazırladıkları videoda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

        Orta ilçesi ile Kalfat, Dodurga ve Yaylakent beldeleri ile Elmalı köyünün farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerde öğrenciler, Gençliğe Hitabe'nin bölümlerini sırayla seslendirdi.

        Öğrencilerin seslendirdiği bölümlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan videoda, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine de yer verildi.

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        Atatürk'ün fotoğraflarının da kullanıldığı video, öğrencilerin okul önünde bir araya geldiği görüntülerle tamamlandı.

        İlçedeki anma programında gösterilen video, katılımcıların beğenisini topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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