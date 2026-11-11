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        Lastikçilerin kış mesaisi başladı

        Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği zorunluluğu uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Lastikçilerin kış mesaisi başladı

        Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği zorunluluğu uygulaması öncesinde lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

        Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala, vatandaşlar araçlarını kışa hazırlamak amacıyla lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. Uygulamanın başlamasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte, Çankırı'daki lastik bakım servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar, sürücülerin kış lastiği taktırmak için zorunlu tarihi beklememeleri ve işlemlerini yoğunluk oluşmadan daha erken halletmeleri gerektiğini tavsiye etti. Lastikçiler, sürüş güvenliğini riske atmamak adına, ucuz ve kalitesiz lastiklerden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

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        "Vatandaşlarımıza lastik alırken ucuza kaçmamalarını öneriyoruz"

        Çankırı'da lastik tamirciliği yapan Kürşat Erdem, "15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmak zorunlu hale geldi. Vatandaşlarımıza bu tarihlerdeki kurallara uymalarını ve yoğunluğa kalmadan kış lastiklerini daha erken bir tarihte taktırmalarını tavsiye ediyoruz. Kış öncesinde özellikle medyada kar haberleri yer almaya başladığında, yoğunluk bilhassa 15 Kasım ve 15 Aralık tarihleri arasında had safhaya çıkıyor. Müşterilerimizin soğukta beklememeleri ve yoğunluğa kalmamaları için onları genellikle Ekim ayında veya Kasım başında gelmeye davet ediyoruz. Bir lastiğin ortalama ömrü 3 ila 4 yıldır, bu süre aracın yaptığı kilometreye ve kullanılan yola göre değişiklik gösterir. Müşterilerimize 4 yıldan sonra aynı lastiği kullanmalarını pek önermiyoruz. Genellikle güncel tarihli lastik takmalarını önerir, örneğin 2026 yılındaysak 2026 yılı üretimi lastik almalarını tavsiye ederiz. Vatandaşlarımıza lastik alırken ucuza kaçmamalarını öneriyoruz. Trafikte güvenliğimizi sağlayan en önemli unsurlardan biri kış lastikleridir. Şu an kış lastiği fiyatları ortalama 5 bin TL'den başlıyor ve 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu konuda vatandaşları uyarıyoruz, Çin malı veya 'merdiven altı' olarak tabir edilen düşük kaliteli lastikleri takmalarını pek tavsiye etmiyorum. Piyasada kendini kanıtlamış belli başlı markalar bulunuyor, bu markaları tercih etmelerini öneririm. Genellikle kış aylarında mesai saatlerimiz uzuyor, sabah 08.0008.30 gibi başlayıp saat 20.00'ye kadar sürebiliyor. Az önce de bahsettiğim gibi vatandaşlarımız biraz daha erken gelirlerse bizim için de büyük kolaylık olur" dedi.

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        "Kışın gelmesiyle birlikte epey bir yoğunluk yaşanıyor"

        Aracına kışlık lastik taktıran Ali Softa ise, "Kışın gelmesiyle birlikte ben de kış lastiklerimi taktırmak için buraya geldim. Kışın gelmesiyle birlikte birçok insan da tekrar kış lastiği taktırmak üzere buraya geliyor, bu yüzden burada epey bir yoğunluk yaşanıyor. Bu kış oldukça sert geçecek gibi görünüyor. Bu nedenle hem can güvenliğim hem de mal güvenliğim için kar lastiği taktırmayı bir mecburiyet olarak gördüm" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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