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        Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

        Çankırı'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

        Çankırı'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı görüldü.

        Çerkeş-Kızılcahamam arasındaki Işık Dağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolda kalan araçlar ve kazalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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