Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Çankırı'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Giriş: 10.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
Çankırı'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı görüldü.
Çerkeş-Kızılcahamam arasındaki Işık Dağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolda kalan araçlar ve kazalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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