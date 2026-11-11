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        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 100 fidan toprakla buluşturuldu

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 100 fidan toprakla buluşturuldu

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla Akgüney köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, saat 11.11'de fidan dikimine başlandı.

        Bayramören Kaymakamı Oğuzhan Gülhan, kurum personeli, öğrenciler ve katılımcılar, 100 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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