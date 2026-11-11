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        Çankırı'da 3.3 büyüklüğünde deprem

        Çankırı'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Çankırı'da 3.3 büyüklüğünde deprem

        Çankırı'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.10'da merkez üssü Çankırı'nın Merkez ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı ve ilçelerinde hissedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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