Çankırı'da fidanlar toprakla buluştu
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Çerkeş Kaymakamlığı koordinesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de bulunan ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu.
Etkinliğe, Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, okul öğrencileri, öğretmenler ve yaşlı bakım merkezinde kalan özel bireyler katıldı.
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