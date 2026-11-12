Çankırı'da bir kişi evinde ölü bulundu
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Giriş: 12.11.2026 - 21:17 Güncelleme:
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Göynükören köyünde tek başına yaşayan Ömer Esen'den (71) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Ekiplerce evde yapılan incelemede Esen, hareketsiz halde bulundu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Esen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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