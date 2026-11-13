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        Çankırı Karatekin Üniversitesi COP31'de 16 projesini tanıtacak

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) iklim ve çevre alanlarında hazırladığı 16 akademik projeyi tanıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Çankırı Karatekin Üniversitesi COP31'de 16 projesini tanıtacak

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) iklim ve çevre alanlarında hazırladığı 16 akademik projeyi tanıtacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, üniversite yöneticileri ve akademisyenlerle zirve programını takip ederek konferans alanındaki tanıtım stantlarını ziyaret etti.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen konferans kapsamında ÇAKÜ tarafından hazırlanan 16 akademik proje, 17 Kasım'da Yeşil Bölge'deki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pavilyonu'nda sunum, sergi ve atölye çalışmalarıyla uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Karataş, iklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel çalışmaların ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

        İklim değişikliğinin tüm insanlığı ilgilendiren önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Karataş, "Bu sorun karşısında devletlerin, uluslararası kuruluşların, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin ortak bir sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerekir. Üniversitelerin görevi, sorunları bilimsel yöntemlerle incelemenin yanında, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek uygulanabilir çözümler üretmektir." ifadelerini kullandı.

        Üniversite olarak bilimsel araştırmaların toplumsal faydaya dönüşmesini önemsediklerini vurgulayan Karataş, şunları kaydetti:

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        "COP31'de tanıtılmak üzere kabul edilen 16 projemiz, akademisyenlerimizin bu yöndeki çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşmamıza imkan verecek. Bu çalışmaların yeni bilimsel temaslara ve ortaklıklara kapı aralamasını diliyorum. Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda araştırma, eğitim ve toplumsal katkı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

        Karataş, genç araştırmacıların ve öğrencilerin sürdürülebilirlik çalışmalarına katılımının da önemli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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