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        Çankırı'da bariyere çarpan araçtaki baba ve kızı öldü, anne ağır yaralandı

        Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Çankırı'da bariyere çarpan araçtaki baba ve kızı öldü, anne ağır yaralandı

        Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

        Murat İlhan (39) idaresindeki 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çavundur mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan anne Hanife İlhan (37), itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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