Çankırı'da bariyere çarpan araçtaki baba ve kızı öldü, anne ağır yaralandı

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

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