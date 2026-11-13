Dodurga'da halk buluşması düzenlendi

Vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyen Kaşıkcı, beldede yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dodurga Belediyesi tarafından 6 ayda bir düzenlenen toplantı, belediyeye ait taziye evinde yapıldı.

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