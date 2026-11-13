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        Dodurga'da halk buluşması düzenlendi

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, halk buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:50 Güncelleme:
        Dodurga'da halk buluşması düzenlendi

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, halk buluşması gerçekleştirildi.

        Dodurga Belediyesi tarafından 6 ayda bir düzenlenen toplantı, belediyeye ait taziye evinde yapıldı.

        Toplantıya Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Buluşmada beldenin ihtiyaçları, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve çalışmalar ele alındı.

        Vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyen Kaşıkcı, beldede yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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