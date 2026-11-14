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        Çankırı'da hafif ticari araçlar bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hafif ticari araçların bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü ve kızı ölürken, eşi ise yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Çankırı'da hafif ticari araçlar bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hafif ticari araçların bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü ve kızı ölürken, eşi ise yaralandı.

        Kaza, Kurşunlu ilçesi D100 kara yolu Çavundur mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat İlhan idaresindeki 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Bariyerlere ok gibi saplanan hafif ticari aracın sürücüsü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan (9) olay yerinde hayatını kaybederken, Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37) ise ekipler tarafından kurtarılarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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