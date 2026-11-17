Trafik denetimlerinde ise Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal eden 997 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 126 araç trafikten menedildi.

Operasyonlarda 22,97 gram sentetik uyuşturucu, peçeteye emdirilmiş 5 sentetik uyuşturucu, 10,24 gram sentetik uyuşturucu, 136,33 gram esrar, 737 sentetik ecza hapı, 6 bin 560 dolu makaron, 384 sikke, 2 kurusıkı tabanca ve 1 sahte plaka ele geçirildi.

Ayrıca ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 2 yabancı uyruklu kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihlerinde kent genelinde aranan kişilerin yakalanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.