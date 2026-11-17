Çankırı'da renk cümbüşü yaşanan ormanlar havadan görüntülendi
Çankırı'da sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve turuncu renklere bürünen ormanlar havadan görüntülendi.
Giriş: 17.11.2026 - 13:24 Güncelleme:
Çankırı'da sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve turuncu renklere bürünen ormanlar havadan görüntülendi.
ÇankırıKorgun sınırlarında bulunan ormanlardaki ağaçlar, sonbaharın gelmesinin ardından kahverengi, sarı ve turuncu renklere bürünmeye başladı. Farklı renklerle süslenen ağaçlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar havadan görüntülendi.
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