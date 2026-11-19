Çankırı'nın kültürel değerleri, yöresel lezzetleri ve sürdürülebilir şehircilik projeleri, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtıldı.

Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğindeki konferansta, belediye tarafından "Türk Dünyası Çankırı Mutfağı" konseptiyle hazırlanan tanıtım alanında kentin gastronomi, el sanatları ve geleneksel yaşam kültürüne ilişkin değerler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Yer Altı Tuz Şehri başta olmak üzere kentin turistik değerleri, yöresel ürünleri ve geleneksel el sanatları tanıtıldı.

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Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kentin 17'ye yakın coğrafi işaret tescilli ürünü bulunduğunu, yaklaşık 30 ürün için de başvuru sürecinin devam ettiğini belirterek, Çankırı'nın yöresel lezzetlerini ve turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çankırı Belediyesi Yaran Meclisi ekibi de konferans kapsamında yöresel oyunlarını sergileyerek kentin köklü yaran kültürünü katılımcılara tanıttı.

- Sürdürülebilir şehircilik projeleri anlatıldı

Konferansta, Çankırı Belediyesinin yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve sürdürülebilir şehircilik alanında yürüttüğü çalışmalar da katılımcılara anlatıldı.

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Atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile hidroelektrik santrali, güneş enerjisi santrali ve elektrikli araçlara ilişkin projeler tanıtıldı.

Belediye Başkanı Esen, Dünya Bankası ve ilgili bakanlıkların destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında 11 projenin kabul edildiğini belirtti.

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkati çeken Esen, plastik, kağıt ve ambalaj atıklarının ayrı toplanmasının geri dönüşüme katkı sağladığını ve çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Dünyanın gelecek nesillere bırakılacak en büyük emanet olduğunu vurgulayan Esen, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için yürütülen çalışmalara katkı sunmaya gayret ettiklerini belirtti.