Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik ara tatil dolayısıyla tiyatro gösterisi düzenlendi.

Çerkeş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların ara tatillerini eğlenceli ve verimli geçirmeleri amacıyla Belediye Kültür Merkezi'nde "Ormancının Rüyası" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte çocuklar, tiyatro gösterisinin yanı sıra animasyon ekibi, çizgi film kahramanları maskotu ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Ailelerin de ilgi gösterdiği programda çocuklara renkli balonlar dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, çocukların mutluluğunun kendileri için önemli olduğunu belirtti.

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Belediye Kültür Merkezi'nin hizmete girmesiyle sosyal ve kültürel etkinlikleri artırdıklarını ifade eden Sopacı, şunları kaydetti:

"Belediye Kültür Merkezimizi ilçemize kazandırdıktan sonra tiyatro salonumuzda bu tür etkinliklerimizi artırdık ve ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olduk. Bugün çocuklarımız burada tiyatroyla, sanatla büyüyor. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum."

Çocuklara yönelik etkinlikleri sürdüreceklerini vurgulayan Sopacı,

"Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü, gözlerindeki mutluluğu gördükçe Çerkeş için çalışma azmim ve gayretim daha da artıyor. Çocuklarımızı sanatla, tiyatroyla ve birbirinden güzel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.