Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kareografi yaptılar. Okulda eğitim gören öğrenciler, ellerindeki harflerler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen ‘Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü Minnetle Anıyoruz’ ve ‘Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun’ yazdı. Havadan çekilen görüntülerle de klip hazırlandı.

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