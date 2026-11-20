Çankırı'da yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan 80'li yaşlardaki Zela Kaya ile Sahibe Sallalı kardeşler aynı gün hayatını kaybetti. Düzenlenen cenaze töreninin ardından iki kardeş, merkeze bağlı Ahlatköy'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Aynı gün vefat eden Çankırı nüfusuna kayıtlı iki kardeş, son yolculuklarına uğurlandı.

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