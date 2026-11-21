Bu araçla aynı yönde ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 04 ABL 897 plakalı, K.T. idaresindeki 54 KT 543 plakalı, K.B. yönetimindeki 52 ACL 134 plakalı ve M.S.M. idaresindeki yabancı plakalı araçlar çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.