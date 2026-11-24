Programa, Orta Kaymakam Vekili Saliha Karataş, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin bilgi aktaran değil, her bakışa yaşam inancı aşılayan, hayallerin ufkunu genişleten kişiler olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe Şabanözü Kaymakamı Osman Uysal, Belediye Başkanı Faik Özcan ile kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Çankırı'nın Şabanözü ve Orta ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

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