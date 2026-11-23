Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 zanlı yakalandı
Çankırı'da polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 39 kişi yakalandı.
Giriş: 23.11.2026 - 21:06 Güncelleme:
Çankırı'da polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 39 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen 29 operasyonda 39 kişi yakalanırken, 51 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Operasyonlarda 1386 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 119 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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