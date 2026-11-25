"Rüzgarı Hisset, Özgürlüğü Yaşa!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

ÇAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü, Gençlik Sağlığı ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu ile Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu tarafından Yeşilay Çankırı Şubesi işbirliğinde "Kampüste Bisiklet Turu" etkinliği gerçekleştirildi.

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