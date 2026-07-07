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        Çankırı'da bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 23:12 Güncelleme:
        Çankırı'da bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Bereket köyü Değirmendere mevkisinde R.Y'ye ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında bağ evi ile eklentilerinde bulunan tarım aletleri, sera, arazide ekili tarım ürünleri ve meyve ağaçları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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