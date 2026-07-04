Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, vatandaşların sorularını yanıtladı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.



Dodurga Merkez Camisi önünde düzenlenen programda Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, katılımcılara aşure ikram etti.



Belde sakinlerinin sorularını dinleyen Kaşıkcı, seçim döneminde verdikleri 44 sözden 36'sını hayata geçirdiklerini, kalan projeler üzerinde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Doğal gaz, imar çalışmaları ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Kaşıkcı, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla halkla buluşmaların devam edeceğini kaydetti.



Kalfat Belde Belediye Başkanı Salim Doğan da programa katılarak selamlama konuşması gerçekleştirdi.







