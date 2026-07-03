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        Şabanözü'nde yapımı tamamlanan gençlik merkezi açıldı

        Şabanözü ilçesinde yapımı tamamlanan gençlik merkezi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Şabanözü'nde yapımı tamamlanan gençlik merkezi açıldı

        Şabanözü ilçesinde yapımı tamamlanan gençlik merkezi düzenlenen törenle açıldı.

        Gençlik merkezi önünde düzenlenen açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Protokol konuşmalarının ardından gençlik merkezinin kurdelesi kesilerek bina gezildi.

        Açılışa Vali Hüseyin Çakırtaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


        Katılımcılar, buradaki programın ardından Şabanözü Belediyesi tarafından yapılan Park Kafe'nin de açılışını gerçekleştirdi.

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