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        Çankırı'da boya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'da seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Çankırı'da boya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'da seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı boya yüklü tırın motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çekerek tırı terk etti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Tedbir amacıyla bir süre ulaşıma kapatılan yol, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Yangın sonucu tırda hasar meydana geldi.

        Öte yandan tırın alevlere teslim olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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