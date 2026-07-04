Çankırı'da boya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Çankırı'da seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı boya yüklü tırın motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.



Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çekerek tırı terk etti.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Tedbir amacıyla bir süre ulaşıma kapatılan yol, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.



Yangın sonucu tırda hasar meydana geldi.



Öte yandan tırın alevlere teslim olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.







