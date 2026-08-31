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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı

        Çankırı'da dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı

        Çankırı'da dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Çankırı'da dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kutladı

        Çankırı'da dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

        Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü tarafından Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Kulüp Başkanı Nuri Erkenci liderliğinde tırmanışa katılan 7 sporcu, sabah saatlerinde Ilgaz Dağı'nın eteklerinden zirveye doğru yürüyüşe geçti.

        Yoğun fırtına ve sise rağmen sporcular, tırmanışı 2 bin 546 metre yükseklikteki Küçük Hacet Tepesi'nde tamamladı.

        Zirvede Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular, daha sonra inişe geçti.

        Kulüp Başkanı Nuri Erkenci, tırmanışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplamda 13 kilometrelik mesafenin katedildiğini ve 1000 metre irtifa kazanıldığını belirterek, tırmanışa katılan sporcuları gösterdikleri azimden dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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