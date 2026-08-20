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        Orta Bayındır Köyü mesire alanı yenilendi

        Orta Bayındır Köyü Muhtarlığı tarafından vatandaşların doğayla iç içe, huzurlu ve rahat vakit geçirebilmeleri amacıyla oluşturulan mesire alanında çeşitli düzenlemeler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Orta Bayındır Köyü mesire alanı yenilendi

        Orta Bayındır Köyü Muhtarlığı tarafından vatandaşların doğayla iç içe, huzurlu ve rahat vakit geçirebilmeleri amacıyla oluşturulan mesire alanında çeşitli düzenlemeler yapıldı.

        Mesire alanının vatandaşların kullanımına daha elverişli hale getirilmesi amacıyla hayırsever iş insanı Bayram Kargulu tarafından çeşitli hizmet ve düzenlemeler gerçekleştirildi.

        Piknik yapmak için alana gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla kadın ve erkekler için iki ayrı mescit yaptırıldı. Alandaki taş piknik masalarına oturaklar da eklenerek vatandaşların daha rahat vakit geçirmeleri sağlandı.

        Bunun yanı sıra mesire alanının çeşitli noktalarına lavabolar ve kullanım alanları oluşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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        Yapılan çalışmalarla Orta Bayındır Köyü mesire alanının, özellikle aileler ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar için daha rahat ve kullanışlı hale getirildiği belirtildi.

        Orta Bayındır Köyü Muhtarlığı, mesire alanına sağladığı katkılardan dolayı hayırsever iş insanı Bayram Kargulu'na teşekkür ederek vatandaşlardan ortak kullanım alanlarının korunması ve temiz tutulması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

        Yöre sakinleri ve mesire alanını ziyaret eden vatandaşlar da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür hayırsever çalışmaların bölge için önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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