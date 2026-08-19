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        Çankırı'da çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Çankırı'da çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Afet evleri mevkisinde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki ev ve ahırlara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ilgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında ayrıca Şevki Delican'a ait ev ve ahır, Mehmet Uğurlu'ya ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye ekipleri yangının ardından soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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